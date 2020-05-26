البرهان يتفق مع مسئولين أمريكيين على إنهاء أمد يوناميد أكتوبر المقبل

اتفق رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، مع مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الإفريقية تيبور ناجي، والمبعوث الأمريكي الخاص للسودان دونالد بوث، على إنهاء أمد بعثة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة المشتركة في دارفور "يوناميد" في أكتوبر المقبل.

وتلقى البرهان، اليوم، اتصالا هاتفيا مشتركا من المسؤولين الأمريكيين، اتفقوا خلاله على أنه لا مجال للتجديد ليوناميد، وأن مهام البعثة الأممية الجديدة ستكون وفق الرؤية السودانية التي تضمنها خطاب السودان المرسل للأمم المتحدة في فبراير الماضي.

وعبر رئيس مجلس السيادة السوداني، عن تقدير السودان لما قدمته الولايات المتحدة الأمريكية من دعم له لمواجهة جائحة كورونا المستجد "كوفيد 19"، ودعاها لدفع جهود مفاوضات السلام التي تستضيفها عاصمة دولة جنوب السودان، ولرفع اسم السودان عن قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وأكد البرهان، أن الحكومة الانتقالية بكل مؤسساتها تعمل في تناغم وانسجام تام.

عضو في مجلس السيادة السوداني يتعهد بمعالجة مشكلات جنوب دارفور

وفي سياق آخر، تعهد عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان محمد حسن التعايشي، اليوم، بمعالجة المشاكل في جنوب دارفور غرب البلاد، والعمل على تجاوز التحديات بالمنطقة.

وأكد التعايشي، خلال زيارته إلى منطقة الكركر بمحلية أم دافوق بولاية جنوب دارفور، التزام الحكومة ببسط هيبة الدولة وتحقيق الاستقرار والمحافظة على أرواح المواطنين وممتلكاتهم بجميع أنحاء البلاد.

ووجه التعايشي القوات النظامية باسترداد الأموال والماشية، التي نُهبت مؤخرا، وتقديم الجناة لمحاكمات عادلة، داعيا المواطنين إلى التبليغ والإرشاد عن المجرمين، باعتبار أن الأمن مسؤولية الجميع.

من جانبه، أكد وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني السفير عمر بشير مانيس، قدرة الدولة على بسط العدالة وسيادة حكم القانون.وطالب المواطنين بالامتثال للقانون وعدم التستر على المجرمين، مشيرا إلى أن السودان شهد تحولا سياسيا كبيرا.

وبدأ عضو مجلس السيادة السوداني محمد حسن التعايشي زيارة رسمية لولايات جنوب وشرق دارفور، يرافقه وزير شئون مجلس الوزراء السفير عمر بشير مانيس، ووزير الدولة بوزارة البني التحتية المهندس هاشم ابنعوف وعدد من المسؤولين بالدولة، لطرح ملف السلام والوقوف على المشكلات والتجاوزات القبلية التي حدثت مؤخرا.