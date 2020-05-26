العثور على جثة طفل غريق أسفل كوبرى الحي الإماراتي ببورسعيد

لقى طفل مصرعه غرقا في مياه بحيرة المنزلة بعد سقوطه من أعلى كوبري الحي الإماراتي ببورسعيد، حيث انتشله رجال الإنقاذ النهري بعد البحث عن جثته.

تلقى اللواء هشام خطاب مدير أمن بورسعيد، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بسقوط الطفل وليد محمد خلف محمود أبو زيد، 14 عاما، في مياه البحيرة أسفل كوبري الحي الإماراتي، وعلى الفور قام جهاز الإنقاذ النهرى بالبحث عن الطفل حتى العثور عليه وانتشال الطفل جثة هامدة.

ونقلت سيارة الاسعاف الطفل إلى مستشفى السلام بورسعيد، وأمر مدير الأمن بوضع الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.