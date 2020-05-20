غرق تلميذ أثناء الاستحمام في نيل سوهاج

لقي تلميذ مصرعه غرقا أثناء الاستحمام في نهر النيل بناحية قرية شطورة دائرة مركز طهطا بسوهاج، حيث جرى انتشال الجثة ونقلها إلى مشرحة المستشفى المركزي.

تلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة طهطا يفيد ورود بلاغ بغرق شخص بنهر النيل بناحية شطورة.

انتقل مأمور وضباط المركز وقوات وحدة الإنقاذ النهري إلى موقع الحادث، وبالفحص تبين غرق "السيد.ع.ب"، 16 عاما، تلميذ، ويقيم بناحية نجع حمد، حيث جرى انتشال الجثة ونقلها إلى مشرحة مستشفى طهطا العام.

بسؤال والده "عصام.ب.ع"، 48 عاما، سائق، ويقيم بالناحية ذاتها قرر بأنه أثناء قيام نجله بالاستحمام في نهر النيل ولعدم إجادته السباحة غرق، نافيا الشبهة الجنائية.

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.