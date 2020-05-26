مصرع شقيقين وإصابة آخرين في انفجار تانك تريلا بالدقهلية

لقي شقيقان مصرعهما وأصيب اثنان آخران في مدينة المنزلة بمحافظة الدقهلية، اليوم، إثر انفجار تانك سيارة نقل مواد بترولية "تريلا" في أثناء لحامه بإحدى الورش.

وتلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور مركز شرطة المنزلة بانفجار تنك سيارة نقل مواد بترولية في منطقة البر الثاني بمدينة المنزلة.

وانتقلت سيارات الإسعاف ومباحث المركز إلى مكان الحادث، وتبين انفجار خزان بنزين أعلى سيارة ووجود حالتي وفاة أحدهما سائق السيارة والثاني شقيقة، إضافة إلى إصابتين.

وقال مصدر طبي، لـ"الوطن"، إن الحادث أسفر عن مصرع شقيقين وهما "ماهر.ع.ا" 55 عاما، سائق، وشقيقه "محمد" 65 عاما، ومقيمان بالمنزلة، ووصلا إلى مستشفى المنزلة العام جثتين هامدتين، وإصابة "محمود.ا.م" 18 عاما، و"محمود.م." 37 عاما، وبهما حروق من الدرجات الثلاثة.

وأكد شهود عيان أنه في أثناء لحام تانك تريلا نقل مواد بترولية، في إحدى الورش بالبر الثاني في المنزلة، انفجر الخزان، وأحدث دوي انفجار هائل، وتسبب في إحداث فتحة كبيرة في الخزان، واشتعلت النار في بقايا البنزين ما تسبب في إحداث حروق وإصابات بالموجودين في المكان، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.