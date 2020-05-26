بعد "مضايقات" صينية.. واشنطن ترسل قاذفتين فوق بحر الصين الجنوبي

أعلنت واشنطن، اليوم، قيام اثنتين من قاذفاتها بمهمة جوية فوق بحر الصين الجنوبي، وذلك بعد أن كشف مسؤولون في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، ان مقاتلات صينية سبق أن "ضايقت" الطائرات الأمريكية فوق تلك المنطقة، وفقا لما ذكرته قناة"سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وكشف مسؤولون في البنتاجون في وقت سابق، أن "مقاتلات صينية اقتربت (ضايقت) الطائرات الأمريكية حوالي 9 مرات في تلك المنطقة، منذ مارس الماضي"، وفق ما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء.

وجاء في تغريدة نُشرت على حساب القوات الجوية للمحيط الهادئ في تويتر: "نفذت طائرتان من طراز "بي-1بي" B-1B، من قاعدة Dyess (الأمريكية)، مهمة فوق بحر الصين الجنوبي في 26 مايو".

وأوضحت التغريدة أن الحدث كان "جزءا من قوة مهام للقاذفات، وأظهر قدرتهما على الطيران والإبحار، والعمل في أي مكان يسمح به القانون الدولي، في الوقت والوتيرة من اختيارنا".

وتوترت العلاقات بين البلدين العام الماضي مع اشتداد الحرب التجارية بينهما، ليزيد فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" مؤخرا من حدة تلك الخلافات، مع اتهام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصين بـ"عدم الشفافية" بشأن الوباء، مما أدى إلى تفشيه في مختلف أنحاء العالم.