"أوبك": المنتجون الأمريكيون يرغبون في التعاون مع "أوبك+"

قالت منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، اليوم، إن المنتجين في الولايات المتحدة لديهم رغبة في التعاون مع تحالف "أوبك +" من أجل جلب الاستقرار إلى سوق الطاقة.

ونقل بيان للمنظمة عن رايان سيتون مفوض السكك الحديدية في ولاية تكساس حثه للمنتجين الأمريكيين للنفط الصخري على خفض إنتاج النفط والتعاون مع دول"إعلان التعاون" تحالف "اوبك +" لتعزيز جهود تحقيق الاستقرار في سوق النفط العالمية.

وأوضح سيتون، أن نتائج الاجتماعين الاستثنائيين التاسع والعاشر لمنظمة أوبك والاجتماعات الوزارية من خارج أوبك في أوائل أبريل الماضي كانت خطوة عظيمة جلبت الاستقرار لسوق الطاقة الذي كان في أمس الحاجة إليه.

وشددت المنظمة، على أهمية تحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة التي تعد واحدة من أكثر السلع الأساسية أهمية، مشيرة إلى أن اتساع نطاق التعاون بين المنتجين منذ وقوع أزمة وباء كورونا المستجد "كوفيد 19".

جدير بالذكر، أن المنتجين في "أوبك" وخارجها اتفقوا في 12 أبريل الماضي على خفض الإنتاج بنحو 7. 9 مليون برميل يوميا لمواجهة التباطؤ الواسع في الطلب العالمي على النفط الخام جراء جائحة كورونا المستجد.