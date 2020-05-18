أوبك تعلن ارتفاع سعر خاماتها بواقع 1.61 دولار للبرميل

أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، أن سعر سلة خاماتها ارتفع يوم الجمعة الماضية، بواقع 1.61 دولار، ليستقر عند 26.54 دولار للبرميل مقارنة بـ24.93 دولار للبرميل الخميس الماضي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وجاء في نشرة وكالة أنباء "أوبك"، اليوم، بأن المعدل الشهري لسعر سلة خاماتها لشهر أبريل الماضي بلغ 17.66 دولار للبرميل، وفي شهر مارس الماضي بلغ 33.92 دولار للبرميل، الأمر الذي يشير إلى أن معدل سعر السلة بلغ منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية الأسبوع الماضي 22.19 دولار للبرميل.

وأوضحت النشرة، أن المعدل السنوي لسعر السلة للعام الماضي كان 52.43 دولار للبرميل، مشيرة إلى أن الارتفاع الجديد في سعر سلة خامات أوبك يتزامن مع الإعلان الذي ظهر الاثنين، عن ارتفاع سعر خام برنت القياسي للمرة الأولى منذ أكثر من شهر ليستقر عند 33 دولارا للبرميل، بينما ارتفع سعر خام غرب تكساس الأمريكي الوسيط ليستقر عند 30.05 دولار للبرميل.

وكانت منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها من كبار منتجي النفط بما في ذلك روسيا شرعوا بداية شهر مايو الجاري بسحب 9.7 مليون برميل في اليوم من السوق، أو 10% من إنتاج النفط العالمي، في محاولة لدعم الأسعار التي تأثرت كثيرا بفعل النقص الحاد في الطلب العالمي على النفط بسبب توقف السفر والسياحة جراء وباء كورونا المستجد.

وسجلت أسعار النفط العالمية، انتعاشة طفيفة متأثرة ببدء التخفيضات في إنتاج (أوبك بلس) والرفع التدريجي لعمليات الإغلاق حول العالم في النصف الثاني من عام 2020.