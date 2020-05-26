"صحة الغربية" تعقم أسواق فتح الله بعد إصابة عامل بكورونا

أصدر الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة في الغربية، اليوم، توجيهاته العاجلة إلى الدكتور السيد قاعود مدير إدارة صحة ثانٍ المحلة، بضرورة إرسال فرق من مكافحة العدوى، والترصد للإشراف على عمليات التطهير والتعقيم على مستوى الأقسام الداخليه لفرع مول تجاري "أسواق فتح الله" بمدينة المحلة الكبرى للوقاية من إخطار تفشي عدوى كورونا.

جاء ذلك على خلفية إصابة أحد عمال النظافة بذات فرع المول التجاري من مقيمي منطقة الجمهورية بنطاق حي ثان المحلة الكبرى، وجرى عزله بأقسام العزل الصحي بمستشفى الصدر في المحلة عقب ثبوت إيجابية تحاليله.

وباشر قاعود مهام عمله بتشكيل لجنة صحية مكونة من إدارة صحة ثان المحلة، للتوجه إلى الماركت وتبين أن إدارة فتح الله منحت عامل النظافة المصاب إجازة منذ 10 أيام مدفوعة الأجر عند تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.