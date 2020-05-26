جبر: 18 إصابة بكورونا في المؤسسات الصحفية القومية.. وغلق دار الهلال

قال كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن هناك نحو 18 حالة إصابة بفيرس كورونا في عدد من المؤسسات الصحفية القومية، بواقع 6 حالات في مؤسسة الأخبار، و4 حالات في مؤسسة الأهرام، و4 حالات في مؤسسة دار الهلال، وحالتين في وكالة أنباء الشرق الأوسط، وحالة في كل من روز اليوسف والشركة القومية للتوزيع.

وأشار "جبر" إلى أنه سيتم إغلاق دار الهلال لمدة أسبوع بعد اكتشاف 4 حالات بها، فضلًا عن إغلاق دورين في وكالة أنباء الشرق الأوسط بعد اكتشاف حالتي إصابة بفيروس كورونا.

وشدد "جبر" على أنه لن يُسمح بدخول المؤسسات إلا بالكمامة، كما سيتم التعقيم المستمر للمباني، ومراعاة التباعد في المسافات بين الموظفين، على أن يتم الإبلاغ الفوري عن الحالات، إضافة إلى جود طبيب مقيم بالمؤسسة، وتوفير مواد التعقيم.

وكانت الهيئة الوطنية للصحافة، قد طالبت بضرورة اتباع المؤسسات الصحفية القومية أقصى درجات الأمان والحماية، حرصًا على صحة العاملين، والتعامل بشفافية وإفصاح، بشأن حالات الإصابة بفيرس كورونا، التى يتم اكتشافها، واتخاذ إجراءات الغلق فورًا، ودون تراخ، بعد أن لاحظت الهيئة، ظهور حالات إصابة مؤخرًا.

وطلبت الهيئة، في بيان لها أمس، من رؤساء المؤسسات، الإشراف بأنفسهم، وبشكل مباشر على الإجراءات، التى يتم اتخاذها وحددت 9 إجراءات المطلوب تنفيذها بدقة وهي:

1- يتم فورا تطهير وغلق، الأماكن التى تظهر فيها العدوى دون تأخير أو تراخ، منعًا لانتشارها بين الزملاء.

2- تطبيق إجراءات العزل في المنازل للمخالطين لمدة 14 يومًا، وعدم السماح لهم بالمجيئ إلى العمل.

4- توفير مواد التطهير مثل الجيل والكحول فى أماكن العمل، والتعقيم والتطهير اليومي المستمر.

5- استخدام كواشف الحرارة لكل من يدخل مكان العمل.

6- عدم السماح بدخول أماكن العمل بأي صورة من الصور، إلا بعد ارتداء الكمامة.

7- الإبلاغ الفورى عن حالات الإصابة، وإخطار الهيئة بتفيذ الاجراءات الاحترازية بمنتهى الدقة والحزم.

8- الاستعانة فقط بالعمالة الضرورية، وفي أضيق الحدود ومراعاة التباعد في أماكن العمل.

9- تحديد مسؤول لإدارة الأزمة فى كل مؤسسة يتلقى البيانات والإخطارات، ويتابع الإجراءات التى يتم اتخاذها.