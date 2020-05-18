الوطنية للصحافة تنعى الزميل محيي السيد.. ثاني ضحايا كورونا

نعت الهيئة الوطنية للصحافة، الزميل محيي الدين السيد، ثاني ضحايا فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، الذي توفي بعد الزميل محمود رياض.

وأعلن أيمن عبدالمجيد، رئيس لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية بنقابة الصحفيين، وفاة الزميل محيي الدين السيد، موضحا أنّه كان يعمل بصحيفة الأمة ونقل بعد 2011 مع المجموعة التي نقلت للهيئة القومية للتوزيع.

وتابعت الهيئة في بيانها: "تنعى الهيئة الوطنية للصحافة، الزميل محيي الدين السيد الذي توفي بفيروس كورونا، وتدعو الله أن يرحمه ويدخله فسيح جناته، وتتقدم بالعزاء لزوجته الزميلة منى البقري".