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محمود مسلم

حظك اليوم الأربعاء 27-5-2020 برج الجدى على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:28 ص | الأربعاء 27 مايو 2020
حظك اليوم برج الجدي

حظك اليوم برج الجدي

يعتقد مواليد برج الجدي أن النجاح الحقيقي يستحق التضحيات، لكنهم يحاولون تقدير عائلتهم وأصدقائهم، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج، على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر وزحل متنافران في منزلي المال واليوم عليك بوضع ميزانية محددة لتتغلب على الأزمات ويجب أن تراجع جيدا خطواتك.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

المريخ في منزل العلاقات يمدك باليقظة الذهنية والطاقة العاطفية ويساعدك ذلك على الاقتراب ممن حولك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة سميرة سعيد، ويوافق تاريخ ميلادها 10 يناير.