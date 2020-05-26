  قبرص تعتزم ترحيل 17 مهاجرا يشتبه بانتمائهم لداعش والقاعدة

أعلن وزير الداخلية القبرصي نيكوس نوريس، أن بلاده ستقوم بترحيل 17 مهاجرًا يشتبه بانتمائهم لتنظيمي "داعش" و"القاعدة"، أو بتورطهم في أعمال إرهابية.

وقال "نوريس" - وفقًا لقناة "فرانس 24" الإخبارية الفرنسية، اليوم - "إن بين مئات المهاجرين الذين دخلوا الجزيرة بطرق غير شرعية 17 شخصًا يشتبه بتورطهم مع تنظيمات إرهابية، وذلك بعد التحقق من أسمائهم مع منظمتي انتربول ويوروبول".

وأضاف نوريس، أن المشتبه بهم موجودون حاليا في مركز احتجاز للمهاجرين في منطقة مينويا بالقرب من مدينة لارنكا الساحلية، لكن لا يمكن ترحيلهم حاليا بسبب إجراءات الإغلاق المتعلقة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأشار الوزير القبرصي، إلى أن الانتربول واليوروبول ربطتا بين هؤلاء المهاجرين والنشاط العسكري لتنظيم داعش أو القاعدة، ولم يذكر تفصيلا جنسيات المحتجزين الـ17 أو المكان الذي سيتم ترحيلهم إليه.

جدير بالذكر، أن قبرص تفرض حظرا على السفر الجوي منذ 21 مارس الماضي، لكن من المقرر أن يتم رفعه في 9 يونيو المقبل في شكل تدريجي.