مستشار الرئيس الأمريكي يتوقع نموا اقتصاديا كبيرا في الربع الثالث

توقع لاري كودلو وهو المستشار الاقتصادي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن يشهد الربع الثالث من العام الحالي "نموا هائلا" وذلك بعدما كان الربع الثاني ربع الانكماش الاقتصادي نتيجة التأثيرات الناجمة عن تفشي وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وأوضح كودلو في تصريح للصحفيين بالبيت الأبيض، اليوم، أن الأمور في الربع الحالي "سيئة للغاية في ظل انخفاض العمالة وارتفاع البطالة لكن يجب أن نواجه هذه المشكلة الكبيرة".

وشدد كودلو، في المقابل على: "أننا نرى الآن الكثير من المؤشرات على العلامات المبكرة للتعافي الاقتصادي" مؤكدا أن الوضع الذي تمر به البلاد "مؤقت والناس سيعودون إلى العمل وسيتم إعادة فتح الأعمال".

وأعرب مستشار ترامب، عن اعتقاده أن البلاد ستشهد "انتعاشا هائلا في النصف الثاني من العام بأكمله وسوف يمتد الانتعاش إلى عام 2021".

وعبركودلو، عن ثقته في قدرة ترامب على "إعادة بناء الاقتصاد" في مرحلة ما بعد كورونا المستجد.

من جهة أخرى، كشف كودلو عن أن هناك "الكثير من الحديث عن التحرك السريع نحو إنتاج لقاح وذلك بشكل أسرع مما فعلت هذه الشركات من قبل" مشددا على أن "جميع منحنيات الوفيات والإصابات تميل نحو الانخفاض"