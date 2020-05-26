صلاح الجمل ينفي الإساءة لشيوخ التلاوة: الحصري والمنشاوي وعبدالباسط شموس

أكد المقرئ صلاح الجمل، أنه يكن كل الاحترام والتقدير لرموز تلاوة القرآن الكريم، بخاصة الشيخ الجليل محمود خليل الحصري والشيخ الخاشع محمد صديق المنشاوي، وأنه لم يقل شيئا في حقهما لا من قريب ولا من بعيد، مؤكدا أن "حذاء الشيخ الحصري والمنشاوي على رأسي"، حسب تعبيره.

وقال محمد الساعاتي المتحدث الرسمي لنقابة قراء القرآن والمحفظين العامة بمصر، في بيان له، إنه تواصل مع القارئ الطبيب صلاح الجمل، حيث أعرب عن عميق حزنه وأسفه من تبعات التصريحات التي أدلى بها للإعلامي أحمد موسى في برنامجه على مسئوليتي "وفهمت خطأ"، بحسب قوله.

فعن قوله: (أنا نمبر وان المقرئين زي محمد رمضان)، قال صلاح الجمل: "والله الذي لا إله غيره أنني لم أقصد بها إلا المداعبة، بدليل أنني ضحكت وضحك معي الإعلامي أحمد موسى، وأرجو أن ترجعوا للفيديو للتأكدوا من ذلك".

وأضاف الجمل: "أنا قلت في الحلقة: إن أخطائي مثل أخطاء العظماء، على أساس أن القرآن غالب والسهو والخطأ فيه وارد من أي قارئ. ولا أنسى في يوم من الأيام أن الله تعالى شرفني بأن أنال التكريم وعمري 11 عاما على يد الشيخ محمود خليل الحصري الذي منحني جائزة مالية (25) جنيها ونسخة من المصحف الشريف وعدد 2 فوطة. وأن السيدة ياسمين الحصري وشقيقها دكتور محمد كانا يوجهان لي الدعوة لأقرأ القرآن وأدعو في مسجد الشيخ الحصري بالعجوزة".

وقال متحدثا بنعمة الله عليه: "لقد شرفني ربي بأن حصلت على المركز الأول في القرآن على مستوى الدقهلية والثاني على مستوى الجمهورية والأول على العالم في المسابقة العالمية للقرآن الكريم بكيب تاون بجنوب أفريقيا عام 1995م، ومن فرط حبي لهم مازلت أحتفظ بتسجيل صوتي للقرآن الكريم كاملا مرتلا لمشايخي الحصري والمنشاوي وعبد الباسطّ. فالتراب الذى مشى عليه هؤلاء العظماء على راسى. ولا أقرأ أي ربع قرآن إلا بعد سماعي له منهم، تعلما وتبركا، فهم الأقمار والشموس والنجوم للعالم".