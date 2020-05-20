صلاح الجمل: أنا "نمبر وان" في تلاوة القرآن.. زي محمد رمضان كدة

قال الدكتور صلاح الجمل، القارئ والمبتهل، إنه "نمبر وان" في تلاوة القرآن الكريم، متابعا: "شاء من شاء وأبى من أبى، زي محمد رمضان كده".

وأضاف الجمل، خلال لقائه مع الإعلامى أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع على شاشة قناة "صدى البلد"، "أنا لا أسمح لأحد بابتزازي وأنا أكبر من ذلك بكثير، فأنا أحمل كتاب الله، ومتصدري المشهد يخطئون أخطاء فاضحة لا يمكن أن تغتفر ولا يتم محاسبتهم، أخطاء فاضحة وجسيمة".

وتابع: "عيب أن يكون في مصر مقلدين، وكل المقلدين هم من يتصدرون المشهد، ولا يوجد حاليا في مصر أصوات وكل الموجود مجرد مقلدين، نحن لدينا 10 مقلدين للطبلاوي و10 للشيخ عبدالباسط عبدالصمد مع احترامي لهذه الأصوات، فهؤلاء المشايخ أعلام وقامات كبيرة جدا في تلاوة القرآن".