محافظ البحر الأحمر: لم نسجل إصابات بـ"كورونا" بعد عودة الفنادق للعمل

قال اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، إن جميع فنادق مدينة الغردقة، التزمت بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19، مؤكدًا أن محافظة البحر الأحمر، عادت للحياة بشكل تدريجي، عبر بوابة مدينة الغردقة، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسؤوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، على شاشة "صدى البلد".

وأشاد حنفي، بالتزام المواطنين، والفنادق، بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، مضيفا أن أكثر من 60 فندقا قد حصلت على الموافقات لاستقبال الزائرين، ولكن لم يعمل منها سوى 23 فندقا فقط، ولم يتم تسجيل أي إصابات بفيروس كورونا، رغم عمل عدد من الفنادق، واستقبالهم للزائرين، خلال الساعات الأخيرة.

وأوضح أن محافظة البحر الأحمر، شهدت إصابة 15 من الطواقم الطبية، منذ بداية أزمة كورونا، تماثل منهم 11 طبيبا، للشفاء وعادوا لممارسة عملهم مرة أخرى بشكل طبيعي، دون تذمر أو شكوى، مضيفا إن الأطباء لديهم مشاكل إدارية وهذا أمر طبيعي، والمحافظة تعمل على حلها.

وأتم عمرو حنفى تصريحاته قائلا: "لا يوجد فى المحافظة أي مشاكل على مستوى المستلزمات الطبية، بل نمتلك فائضا، ونحن مستعدون للمساعدة".