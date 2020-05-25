تخصيص 5 مستشفيات بجنوب سيناء لعزل مصابي فيروس كورونا

خصصت مديرية الصحة بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الاثنين، خمس مستشفيات لاستقبال مرضى فيروس كورونا المستجد، وفقًا لتعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.

وقال الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة، إن المستشفيات التي جرى تخصيصها لعزل مصابي كورونا هي: الطور العام، ونويبع المركزي، وأبورديس المركزي، ورأس سدر العام، وشرم الشيخ الدولي، وذلك لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، خلال فترة العزل والحجر الصحي حتى الشفاء التام.

وأوضح وكيل الوزارة، أنه جرى تجهيز هذه المستشفيات بفرق طبية مجهزة، وتوفير الإجراءات الوقائية اللازمة لعزل الحالات التي تظهر عليها أعراض المرض.

وأكد وكيل وزارة الصحة أن المديرية تواصل جهودها لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد، من خلال اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية، وفقا للتعليمات الوقائية للوزارة ومنظمة الصحة العالمية المقررة في هذا الشأن .

وأهاب وكيل الوزارة بالمواطنين ضرورة اتباع قواعد الحيطة والحذر، نحو تجنب التجمعات والأماكن المزدحمة والتزام التباعد الاجتماعي، وارتداء الماسكات الواقية، مع المداومة على غسل اليدين بالماء والصابون واتباع كافة الإجراءات الوقائية اللازمة، لمنع انتشار الفيروس ونقل العدوى .