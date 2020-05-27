لأول مرة.. كورونا يحرم شواطئ الإسكندرية من زوار العيد

لأول مرة لم تستقبل شواطئ الإسكندرية، بهذا العيد أي زوار وذلك بسبب إغلاقها وفقاً للإجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة لمنع التجمعات والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

فبعد استقبال آلاف المصطافين فى كل عام وتحديدا في مثل هذه الأيام والتي تعد أول بداية موسم الصيف بعد انتهاء الامتحانات وقضاء إجازة العيد، لأول مرة ظهرت الشواطئ بلا رواد أو زوار كمان أغلقت أبوابها تنفيذا لقرار رئيس الوزراء.

وتعد الشواطئ أهم مقصد أمان زوار مدينة الإسكندرية الساحلية، حيث يتم تأجير وتسكين الشواطئ بالمستأجرين قبل العيد، حيث يعد العيد أهم موسم بسبب رحلات اليوم الواحد من محافظات البحيرة والقاهرة والجيزة وكفر الشيخ، حيث يحرص الكثير من المصطافين أن تكون وجهتهم شواطئ الإسكندرية.

وظهرت الشواطئ وكأنها مهجورة خاصة مع إغلاق طريق الكورنيش خلال إجازة العيد التى أقرتها الحكومة.

وساد الحزن أوساط أهالي الإسكندرية، حيث أكدوا أنه لأول مرة أن يكون منظر الشواطئ حزينا، حيث لا رواد ولا تنزه ولا فسحة ولا استمتاع بالصيف.

وقالت ملك عمرو، طالبة بكلية الطب، لـ"الوطن"، إن الإسكندرية لأول مرة منذ سنوات يكون جوها لطيفا وهواها منعش خلال أيام العيد ولا يستطيع أحد النزول إلى الشواطئ والاستمتاع بها بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأضافت أن مياه البحر لونها اختلف كثيرا وذلك بسبب عدم النزول إليها من قبل الزوار خاصة بعد عدم تواجد رحلات اليوم الواحد.

كانت إدارة السياحة والمصايف في الإسكندرية، شددت على جميع المستاجرين بإغلاق جميع الشواطئ منذ بدايه أزمة جانحة فيروس كورونا وذلك خوفا على صحة وسلامة المواطنين ومنع انتشار الفيروس.