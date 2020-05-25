انقطاع المياه عن 3 مناطق شرق الإسكندرية

تواصل شركة مياه الشرب في الإسكندرية، أعمال إصلاح الكسر المفاجئ لخط (1000مم) أمام محطة السيوف، لإعادة الشىء إلى أصله، وفتح المياه للمستهلكين المتضررين، إنقطاع المياه شرق الإسكندرية.

وأعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، قبل قليل، قطع المياه عن 3 مناطق شرق المدينة، وذلك بسبب كسر مفاجئ بخط مياه رئيسي، أمام محطة مياه السيوف شرق المدينة.

وأوضحت الشركة في بيان لها، أنه سيتم قطع المياه عن مناطق "أبو سليمان، لوران، صفر"، حتى الانتهاء من أعمال الإصلاح.

وأشار البيان، إلى أن إنقطاع الخدمة نتيجة حدوث كسر في خط مياه قطر 1000مم، أمام محطة مياة السيوف، الأمر الذى يتطلب قطع المياه عن المناطق المشار إليها، حتى يتم أعمال الإصلاح.

وناشدت الشركة المواطنين، طلب سيارات المياه المتنقلة من خلال الخط الساخن 125، لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح.