أستاذ مناعة يحذر من ارتداء الأطفال للكمامة.. ويؤكد: أنا بحلق لنفسي

حذر الدكتور عبد الهادى مصباح، أستاذ المناعة، من ارتداء الأطفال أقل من 4 سنوات للكمامات.

وقال مصباح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة"، المذاع عبر فضائية مصر الأولى، إن هناك خطورة على صحة الأطفال الأقل من أربع سنوات، بسبب ارتداء الكمامات، موضحا أن هناك أطفالا يتنفسون بصعوبة، أو أنهم ينامون وهم يرتدون الكمامة، وعليه لا بد من الحرص الزائد تجاه هذا الأمر.

ولفت مصباح إلى ضرورة أن يحرص الجميع على الإجراءات الطبية والاحترازية فى مواجهة فيروس كورونا، وتابع: "بحلق لنفسي لأن العمر مش بعزقة، ولازم ناخد احتياطاتنا".