  إسرائيل تدعو "تويتر" لحجب حساب المرشد الإيراني: يدعو لإبادة اليهود

طالبت مسؤولة إسرائيلية من إدارة "تويتر" بحجب حساب الزعيم الإيراني علي خامنئي على الفور، ونشرت وزيرة الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية، أويت فركاش هكوهين، على حسابها على موقع تويتر نسخة الرسالة، التي أرسلتها إلى إدارة "تويتر" تطالب فيها بحجب الحساب الرسمي للزعيم الإيراني علي خامنئي، مشيرة إلى أن تغريدات خامنئي تنتهك قواعد "تويتر"، وفقا لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء، اليوم.

وكتبت السياسية الإسرائيلية من التحالف الأزرق والأبيض في رسالة إلى الرئيس التنفيذي لتويتر جاك دورسي: "في الأيام الأخيرة، نشر خامنئي سلسلة من التغريدات المعادية للسامية تدعو إلى إبادة إسرائيل واليهود".

وأضافت هكوهين: "خامنئي قارن إسرائيل بورم سرطاني إنه يستخدم تويتر لنشر الكراهية ضد اليهود وإسرائيل"، وفق موقع الإذاعة الألمانية "دويتشه فيله" باللغة الفارسية.

وقال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، الجمعة الماضية، إن إسرائيل ورم سرطاني في الشرق الأوسط، وأن معركة تحرير فلسطين فرض وجهاد.

وأضاف خامنئي أن "الهدف من إيجاد الكيان الصهيوني هو إيجاد قاعدة دائمة للغرب في غرب آسيا".

وأوضح المرشد الإيراني، أن "المحادثات مع أمريكا والدول الغربية هي تجربة مرة وخاسرة في القضية الفلسطينية"، مشيرا إلى أن "النضال من أجل فلسطين جهاد وفريضة إسلامية".

وتابع خامنئي قائلا: إن "هدف النضال في فلسطين هو تحرير الأرض من البحر إلى النهر وعودة الفلسطينيين إلى أرضهم".