المرشد الإيراني: محو إسرائيل لا يعني محو اليهود

قال المرشد الإيراني آية الله علي خامنئي في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، اليوم، إن محو دولة إسرائيل لا يعني محو اليهود، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأضاف: "نحن لا شأن لنا بالشعب اليهودي محو إسرائيل يعني أن يختار المسلمون والمسيحيون واليهود الفلسطينيون حكومتهم بأنفسهم، وأن يطردوا الغرباء والأوباش أمثال نتنياهو".

وأوضح خامنئي: "هذا معنى محو إسرائيل، وهذا ما سيحصل"، مشددا على أن النضالات الشاملة للأمة الفلسطينية - السياسية والعسكرية والثقافية يجب أن تستمر.

وأشار المرشد الإيراني، إلى أن إيران ستدعم أي بلد أو جماعة تقاتل إسرائيل، مضيفا -في منشور على موقعه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" باللغة الإنجليزية- "سنساعد وندعم أي دولة أو أي جماعة في أي مكان تعارض وتقاتل الكيان الصهيوني ولن نتردد في قول ذلك".