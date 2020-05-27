ظنا أنه يمتلك 600 جنيه.. شاب ينهي حياة طفل داخل توكتوك بالإسكندرية

تمكن ضباط مباحث مديرية أمن الإسكندرية، بالتعاون مع ضباط مباحث قسم شرطة العامرية أول، من حل لغز العثور على جثة طفل عمره 14 عاما، مقتول بعدة طعنات وملقى داخل الملاحات غرب الإسكندرية.

كان أهالى العامرية اول، عثروا على جثه طفل صغير في ليله أول أيام عيد الفطر تطفو على سطح مياه الملاحات وتم إبلاغ النجدة من أجل إخراج الجثة والتحقيق في الواقعة، والتى تمكنت بعد أيام من ضبط مرتكب الواقعة.

كان اللواء سامى غنيم مدير أمن الاسكندرية، تلقي بلاغًا من مأمور قسم شرطة أول العامرية، يفيد بالعثور على جثة طفل مقتولا وبها عدة طعنات نافذة داخل ترعة مياه الملاحات غرب المدينة.

وشكّل اللواء شريف رؤوف مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الاسكندرية، فريق بحث وتحرى بقيادة العميد رمضان عبد الرحمن مفتش مباحث المديرية، لكشف ملابسات واقعة القتل وسرعة تحديد مرتكبها.

انتقل فريق من ضباط المباحث، لتحديد هوية الطفل المقتول، وتبين أنه طفل يبلغ من العمر 14 عاما، ويدعى "عبد الرحمن .ا م." ويعمل سائقًا على توكتوك، ومبلغ بغيابه قبل أيام.

وبعد الفحص تمكن ضباط المباحث من تحديد هوية مرتكب واقعة القتل، حيث تبين قيام يدعى "نادر.ا.ال" ويبلغ من العمر 17 عاما، استقل مع الطفل مركبة التوك توك وطاب منه إيصاله إلى منطقة الملاحات، وحينما أوصله وأوقف المركبة قام بطعنه بعدة طعنات بسلاح أبيض "سكين" حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وسقط قتيلا بـ17 طعنة، وقام المتهم بإلقاء الجثة فى مياه الملاحات حتى يخفى جريمته.

أعد كمين أمنى للمتهم وألقى القبض عليه، وبمواجهته، بالسلاح المستخدم، أقر بارتكابه الواقعة، بدافع احتياجه إلى مبلغ 600 جنيه.

وقال المتهم، في تحريات المباحث، إنه كان يحتاج إلى مبلغ مالى قدره 600 جنيه وكان يعتقد أن هذا المبلغ مع سائق التوكتوك، ولكن تفاجأ بأنه لا يملك أى أموال فتخلص من جثته فى الملاحات.

حُرر محضر بالواقعة، بقسم شرطة العامرية اول، وجارى عرض المتهم على النيابة العامة لتباشر التحقيقات .