BMW تعلن رسميا عن الفئة الخامسة الجديدة

أعلنت bmw بشكل رسمى عن الصور الرسمية الفئة الخامسة 2021 بتحديثات منتصف العمر لتدخل فى منافسة أشرس مع مرسيدس E_Class.

لم يأتِ التغيير جذريا حيث أدخلت bmw بعض التحسينات مع وجود التغيير الأكثر إثارة في المصابيح الأمامية حيث جاءت الإضاءة بشكل مختلف عن المعتاد لتكون على شكل حرف L مع الشبكة الأمامية الكبيرة التى أصبحت هوية bmw الجديدة وتغيير المصابيح الخلفية أيضا لتكون على شكل حرف L لتناسب المصابيح الأمامية.

تميزت المقصورة الداخلية بوجود تغييرات ضفيفة بصرية حيث عدلت bmw الشاشة المعلوماتية بشاشة أكبر بقياس 12.3 بوصة مع تحديث نظامها إلى iDrive 7 وتتميز الفئة الخامسة الجديدة بوجود محركات هجينة بسعات لترية مختلفة.