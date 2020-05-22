"ألبينا" تعلن عن النسخة الرياضية من BMW X7

في السنوات القليلة الماضية زاد احتياج المستهلك والحاحة على السيارات الـSUV ومع زيادة الطلب عليها بشكل مستمر ومتزايد كرست جميع الشركات اهتماماتها على السيارات الـSUV، ومن أهم هذه الشركات لامبورجيني وأستون مارتن، ومن المتوقع ظهور أول SUV من لامبورجيني خلال الشهور القادمة.

بسبب الطلب المتزايد على السيارات الـSUV طرحت BMW أكبر سياراتها X7 بمحرك 4.4 لتر من 8 أسطوانات بقوة 530 حصان وأقصى عزم للدوران 750 نيوتن متر، ولكن هذه القوة لم ترض بعض الناس ومع رفض BMW تصنيع نسخة الـM قامت شركة ألبينا الألمانية المتخصصة في تعديل سيارات BMW بتصنيع BMW Alpina XB7 لتكون أقوى X7 في العالم بقوة 612 حصان، وأقصى عزم للدوران 800 نيوتن متر بسعر 141.300 دولار ما يعادل 2 مليون و230 ألف جنية مصري.