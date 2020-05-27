 تنفيذ أعمال المرافق بالحي الـ13 ومنطقة الامتداد في "بني سويف الجديدة"

قال المهندس أشرف عبدالرحمن رئيس جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة، إنه جارٍ تنفيذ أعمال المرافق (مياه – صرف – فرمة للطرق) بجزء من الحي الثالث عشر، وكذا المرافق الرئيسية بمنطقة التجارة الداخلية بالامتداد الجنوبي بالمدينة (أراضي إسكان مميز)، والمسند تنفيذها لإحدى شركات المقاولات.

وأكد أن هناك متابعة مستمرة لما يتم تنفيذه من أعمال، وكذا تأكيد تطبيق الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، واتخاذ الإجراءات الوقائية لحماية العاملين بموقع المشروع.

وأضاف أن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بضرورة متابعة واستمرار أعمال المشروعات الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة مع اتخاذ التدابير الاحترازية لحماية العاملين بالمواقع من الإصابة بفيروس كورونا.