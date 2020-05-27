عاجل.. حادث مروع يودي بحياة سيدة وإصابة 4: انقلاب سيارة بترعة في سوهاج

لقيت ربة منزل مصرعها وأصيب 4 من مستقلي سيارة أجرة إثر سقوطها في ترعة السوهاجية بدائرة مركز شرطة جهينة بسوهاج، تم نقل الجثة والمصابين لمستشفى جهينة المركزي، وأخطرت النيابة العامة.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة جهينة يفيد بانقلاب سيارة وسقوطها بترعة السوهاجية، دائرة المركز، انتقل مأمور وضباط المركز وضباط إدارة المرور وقوات الإنقاذ النهري، وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة أجرة قيادة "عادل.ا.س" 50 عاما سائق ويقيم بذات الناحية اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة انفجار الإطار الخلفي الأيسر مما أدى لانقلابها وسقوطها بالترعة.

نتج عن ذلك وفاة "أمال.م.ب" 45 عاما ربة منزل وإصابة كل من قائد السيارة و"محمود.ا.م" 55 عاما عامل، "منصور.ا.م" 50 عاما عامل، و"وفاء.م.ا" 19 عاما طالبة ويقيمون بذات الناحية مصابين بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، تم نقل الجثة والمصابين للمستشفى المركزي، تم رفع آثار الحادث واستخراج السيارة والتحفظ عليها وحرر المحضر اللازم.