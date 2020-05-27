262 مصريا عائدا من الإمارات يغادرون الحجر الصحي بالمدن الجامعية بمشتهر

غادر 262 من المصريين القادمين من دولة الإمارات، المدينة الجامعية بمشهر التابعة لجامعة بنها بعد قضاء فترة الحجر الصحي وفقا لما حددته وزارة الصحة ولجنة إدارة أزمة فيروس كورونا.

وتابع مجدي حسين وكيل وزارة التضامن بالقليوبية مغادرة الفوج المدينة الجامعية في حضورالدكتور عوض الله سليمان مدير المدن الجامعية بجامعة بنها، والمهندس طه عبد الله مدير المدينة الجامعية بمشتهر وفريق العمل المعاون له.

كانت المدينة الجامعية بمشتهر استقبلت 262 مواطنا من المصريين العائدين من دولة الإمارات العربية منذ أسبوع لقضاء فترة العزل الصحي لهم بالمدينة الجامعية وفقا لبروتوكول وزارة الصحة والسكان وخطة الدولة لإجلاء المصريين العالقين بالخارج وكان في استقبالهم اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية والدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها.