أندريا بوتشيلي يعلن شفائه من فيروس كورونا

أعلن المغني الأوبرالي الإيطالي أندريا بوتشيلي، عن إصابته بفيروس كورونا في شهر مارس الماضي، لكنه حصل على شفاء سريع منه.

وقال "بوتشيلي" في بيان له، إنَّه لم يكشف عن تشخيصه في وقت سابق لأنَّه أراد حماية خصوصية عائلته.

وجاء في بيان بوتشيلي: "لقد أثر الوباء الذي هز العالم، عليّ أنا وبعض أفراد عائلتي، بالتأكّيد لم أكن أرغب في إصابة معجبي بالقلق بلا داع وأرغب أيضًا في حماية خصوصية عائلتي".

وكان "بوتشيلي" قدم حفلًا ناجحًا أذيع "أون لاين" في شهر أبريل الماضي من كاتدرائية دومو بميلانو في إيطاليا تحت عنوان "الحب والشفاء والأمل".