على غرار فرنسا.. تعليق استخدام كلوروكوين في علاج كورونا بـ بلجيكا

أعلنت بلجيكا تعليق استخدام عقار "كلوروكوين" في علاج كورونا، حسبما أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل.

وقبل قليل، أكّدت فرنسا وقف استخدام الدواء في علاج فيروس كورونا.

وزير الداخلية البلجيكي: لن نفرض إجراءات صارمة ثانية حتى لو حدثت موجة ثانية لكورونا

وقال وزير الداخلية البلجيكي، بيتر دي كريم، إنَّ بلاده لن تفرض مرة أخرى الإجراءات الصارمة التي استمرت شهرين لمكافحة تفشي فيروس كورونا حتى إذا حدثت موجة ثانية من تفشي الفيروس.

وذكر وزير الداخلية البلجيكي، في تصريح لمحطة "في.تي.إم" التلفزيونية، أول أمس أن "الإغلاق الأول تعامل مع الوضع الذي وصلنا إليه، كانت هذه ظروف استثنائية لكن لم نكن أبدا في وضع إيطاليا أو إسبانيا"

وأضاف أنَّ إجراءات الإغلاق الصارمة كانت تشمل عدم رفض المستشفيات تقديم الرعاية الطبية للمواطنين.

وشدد على أنَّه "إذا حدثت موجة ثانية، أعتقد أننا سنجد أنفسنا في وضع مختلف، خاصة فيما يتعلق بالفحص وتتبع الحالات المشتبه بها، لكن أعتقد أنه يمكننا استبعاد اللجوء مرة أخرى إلى الإجراءات المشددة".

وأوقفت بلجيكا التي يبلغ عدد سكانها 11.5 مليون الأنشطة والأعمال في منتصف مارس الماضي، باستثناء متاجر الأغذية والصيدليات، لكنها استأنفت تدريجيًا بعض الأنشطة في مايو بما في ذلك إعادة فتح متاجر السلع الأخرى.

وتعتبر بلجيكا من أكثر دول أوروبا تضررًا، حيث بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا فيها، 57092 والوفيات 9 آلاف و280، وانخفض عدد الإصابات والوفيات منذ بلوغ الذروة في مطلع أبريل الماضي.