غرق طفل سقط داخل ترعة بسوهاج

لقي طفل مصرعه غرقا إثر سقوطه داخل ترعة بقرية الخلافية دائرة مركز جرجا بسوهاج، تم انتشال الجثة ونقلها للمستشفى العام.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة جرجا يفيد بورود إشارة من مستشفى جرجا العام بوصول الطفل "عبد المسيح.ح.ل" 3 سنوات، ويقيم بناحية الخلافية دائرة المركز "جثة هامدة " إدعاء غرق.

انتقل إلى مكان الواقعة الرائد عزت سليمان، رئيس مباحث المركز وبسؤال والدته "بخيته.م.م" 33 عاما، ربة منزل وتقيم بذات الناحية قررت بأنه أثناء لهو نجلها المذكور علي حافة الترعة المجاورة لمنزله انزلقت قدماه وسقط بها مما نتج عنه غرقه ووفاته ونفت الشبهة الجنائية.

بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة اسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية، وحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.