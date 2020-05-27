الاقتراع بالبريد.. تغريدة أشعلت أزمة بين ترامب وتويتر

في واقعة تحدث للمرة الأولى، افترض موقع التغريدات القصيرة تويتر، الأربعاء، أن تكون تغريدة للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مضللة وغير صحيحة، داعيا إلى الحذر في التعاطي معها.

وحثّ تويتر، المتابعين على تقصي الحقائق في تغريدات نشرها ترامب، محذّرا من أنّ ادعاءاته بشأن الاقتراع بالبريد خاطئة، ويجب تدقيقها.

وكان الرئيس الأمريكي نشر تغريدة، تحدّث خلالها عن إمكانية تزوير بطاقات الاقتراع عبر البريد، معتبرا أنّه "سيتم سرقة صناديق البريد، وتزوير بطاقات الاقتراع وحتى طباعتها بطريقة غير قانونية وتوقيعها بطريقة احتيالية".

كما حثّ الإخطار، الذي اتخذ شكل علامة تعجب زرقاء، القراء على "تقصي الحقائق بشأن الاقتراع بالبريد"، ووجّههم إلى صفحة تحتوي على مقالات إخبارية ومعلومات حول "تلك المزاعم"، جمعها موظفو تويتر.

وجاء في عنوان في أعلى الصفحة، يليه قسم "ما تحتاج إلى معرفته" الذي يصحح 3 ادعاءات كاذبة أو مضللة في التغريدات: "ترامب يدلي بادعاء لا أساس له بأنّ الاقتراع بالبريد سيؤدي إلى التلاعب بأصوات الناخبين".

التصويت بالبريد

وفي دراسة أعدها مركز IFE بشأن الانتخابات، أوضح أنّ التصويت بالبريد يكون من خلال ملء الناخب ورقة الاقتراع في المكان الذي يختاره بنفسه، ويجري بعد ذلك نقل الصوت عن طريق البريد العادي إلى الوطن.

وفي بعض الأحيان، فإنّه قد يطلب وجود شهود للتأكد من هوية الناخب والشهادة أنّ الناخب ملأ ورقة الاقتراع بحرية ودون تدخل من الغير.

ويعد التصويت بالبريد هو الطريقة الوحيدة المقررة للتصويت، في كندا، وجيرزي، والنرويج، والمكسيك وسويسرا.

رد تويتر

أكد تويتر أنّ هذه هي المرة الأولى التي يطبق فيها إخطارا لتقصي الحقائق على تغريدة من الرئيس الأمريكي، في امتداد لسياسته الجديدة "للمعلومات المضللة" التي بدأ العمل بها هذا الشهر، لمكافحة المعلومات المضللة بشأن فيروس كورونا.

وقال متحدّث باسم تويتر في معرض تبريره سبب إقدام الموقع على وسم هاتين التغريدتين بهذا التحذير، إنّ "هاتين التغريدتين تتضمّنان معلومات قد تكون مضلّلة بشأن عملية التصويت، وجرى وسمهما لتوفير سياق إضافي حول بطاقات الاقتراع بالمراسلة، وهذا القرار اتّخذ بما يتماشى مع النهج الذي أعلنّاه في وقت سابق من هذا الشهر".

وأوضح تويتر أنّ هذه هي المرة الأولى التي يطبّق فيها إخطار لتقصي الحقائق على تغريدة من الرئيس الأمريكي، في امتداد لسياسته الجديدة "للمعلومات المضللة" التي بدأ العمل بها هذا الشهر لمكافحة المعلومات المضللة بشأن فيروس كورونا. بحسب دويتش فيلا.

ترامب يتهم تويتر بالتدخل في الانتخابات

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، بـ"التدخل" في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وتقويض حريّة التعبير في الولايات المتحدة، وذلك بعد إدراج الموقع، في سابقة من نوعها، اثنتين من تغريداته في خانة التغريدات المضلّلة. وقال ترامب في تغريدة على منصته المفضلة للتواصل مع العالم إن "تويتر يتدخل في الانتخابات الرئاسية لعام 2020".

وأضاف أنّ "تويتر يخنق بالكامل حرية التعبير، وبصفتي رئيسا لن أسمح لهم بأن يفعلوا ذلك"، سكاي نيوز.