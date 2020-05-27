ترامب: سنتخذ إجراءات قوية تجاه الصين قبل نهاية الأسبوع

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يستعد لاتخاذ إجراءات تجاه الصين ردا على خطواتها بشأن هونج كونج، دون أن يكشف عن أي تفاصيل بخصوص الإجراءات، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وردا على أسئلة الصحفيين حول ما إذا سيفرض عقوبات على الصين بسبب هونج كونج، قال ترامب: "نحن نقوم بشيء ما الآن، وأعتقد أنكم ستعتبرون ذلك مثيرا جدا للاهتمام، لكنني لن أتحدث عن ذلك اليوم".

وأضاف ترامب، أن "هناك شيئا ستسمعون عنه قبل نهاية الأسبوع، وأعتقد أن هذا سيكون قويا جدا".

وتسعى الصين لفرض قوانين الأمن القومي السارية في البلاد على مدينة هونج كونج التي تتمتع بحكم ذاتي واسع، الأمر الذي أزعج واشنطن، حسب تصريحات المسؤولين الأمريكيين.

واشنطن تؤكد نيتها فرض عقوبات جديدة ضد "السيل الشمالي-2"

وفي سياق آخر، جدد السفير الأمريكي لدى ألمانيا ريتشارد جرينيل، عزم واشنطن على فرض عقوبات جديدة ضد "السيل الشمالي-2".

وقال السفير الأمريكي لصحيفة "هاندلسبلات" الألمانية: "وافقت كل الأحزاب على العقوبات الجديدة. وعلى الرغم من الحملة الانتخابية الرئاسية، فإن عملية تبني قانون حول العقوبات، يمكن أن تكون سريعة للغاية".

وأضاف جرينيل: "الجانب الأمريكي يسعى لمنع إكمال مد خط الأنابيب، أو منع تشغيله".

ودعا جرينيل، الحكومة الألمانية إلى مراجعة سياستها تجاه روسيا، وقال: "يجب أن تتوقف ألمانيا عن إطعام الوحش المارق، بينما لا تدفع ما يكفي من مساهماتها المالية لحلف شمال الأطلسي".

ويلقى المشروع معارضة أوكرانيا ودول البلطيق وبولندا، والولايات المتحدة، التي تسعى إلى بيع الغاز المسال الذي تنتجه شركاتها، لدول الاتحاد الأوروبي، والحد من سيطرة الغاز الروسي على السوق هناك.

وفرضت الولايات المتحدة في ديسمبر الماضي،عقوبات على "السيل الشمالي-2"، وطالبت الشركات المشاركة فيه بوقف نشاطها على الفور، تحت طائلة الغرامات والملاحقات.

من جانبها، أكدت موسكو قدرتها على إنجاز المشروع بالخبرات والطاقات الروسية، ومضت في ترتيب كافة الإجراءات والخطوات اللازمة لإنجاز المشروع في الموعد المحدد، لاسيما وأن ألمانيا أحد أهم المستفيدين من المشروع، أعربت عن دعمها للموقف الروسي وتمسكها بـ"السيل الشمالي-2" الذي يشمل مد خطي أنابيب من سواحل روسيا إلى ألمانيا عبر مياه بحر البلطيق، وتبلغ استطاعة الأنبوبين 55 مليار متر مكعب من الغاز سنويا.

بدورها، دعت وزارة الخارجية الإيرانية إلى التصدي لما وصفته بسياسة العنف وشن الحروب، التي تخوضها الولايات المتحدة عبر العالم.

وجاء في تغريدة نشرتها الوزارة على صفحتها في موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أمس الثلاثاء، أن "سقوط مئات آلاف الضحايا من الجنود في الحروب الناجمة عن العقلانية النفعية والجشع الذي لا ينضب للقادة الأمريكيين، مدعاة للأسف".

وأوضحت الوزارة لإيرانية، أن "آليات الحرب الأمريكية لم تخلّف سوى المجازر والدمار والوحشية، وقد حان الوقت، بالتزامن مع تخليد ذكرى الملايين من الأرواح التي زهقت، أن يتم التصدي لسياسات العنف وافتعال الحروب الأمريكية".

نتنياهو يتحدث مع رئيس كولومبيا عن تزايد التوغل الإيراني في أمريكا اللاتينية

وأعلن مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه تحدث عبر الهاتف، أمس الثلاثاء مع الرئيسين الكولومبي إيفان دوكي، والأرجنتيني ألبرتو فرنانديز.

وكشف بيان صدر عن مكتب نتنياهو أنه تحدث مع دوكي "عن تزايد التوغل الإيراني في أمريكا اللاتينية" ورحب "بقرار كولومبيا تصنيف منظمة حزب الله والحرس الثوري الإيراني كمنظمتين إرهابيتين".

وذكر مكتب نتنياهو، أن الزعيمين توصلا إلى اتفاق من شأنه إقرار اتفاقية منطقة التجارة الحرة.

من جانبه، أشاد الرئيس الكولومبي بالخطوات التي اتخذها نتنياهو "في سبيل كبح تفشي جائحة الكورونا" كما أكد دوكي تصميمه على زيارة إسرائيل بعد انتهاء أزمة الكورونا.

وكشف مكتب نتنياهو أن رئيس حكومة الاحتلال، بحث مع رئيس الأرجنتين الخطوات التي من شأنها تعزيز العلاقات التجارية، وأن فرنانديز قال له إنه يعمل على توسيع رقعة التعاون القائم بين إسرائيل والدول المنتمية إلى السوق المشتركة الجنوبية المعروفة اختصارا باسم "ميركوسور" (وتضم الأرجنتين، والبرازيل، وباراجواي، والأوروجواي).