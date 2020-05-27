كشف غموض واقعة العثور على جثة قائد توك توك وضبط مرتكب الواقعة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال كشف غموض حوادث القتل ، والعمل على تحديد وضبط مرتكبيها ، وتكثيفاً لجهود كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة العامرية ثان بمديرية أمن الإسكندرية بالعثور على جثة (طالب بالصف الرابع الإبتدائى ، ومقيم بدائرة القسم) بقطعة أرض فضاء وتبين إصابته بعدة طعنات متفرقة بالجسم وعثر بجواره على مركبة توك توك "خاصته" .

من خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات توصلت جهود فريق البحث إلى أن وراء إرتكاب الواقعة أحد الأشخاص (عامل ، له معلومات مسجلة ، ومقيم بدائرة القسم) .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة لمروره بضائقة مالية ، وقيامه بإستدراج المجنى عليه إلى مكان الواقعة ومباغتته والتعدى عليه بسلاح أبيض "سكين" وإحداث إصابته بعدة طعنات متفرقة بالجسم حتى فارق الحياة وفر هارباً ولم يتمكن من الإستيلاء على مركبة التوك توك لسقوطها بمياه الملاحات .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.