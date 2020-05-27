غلق 3 مقاهي مخالفة قرارات الحظر في سوهاج

شدد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، على متابعة حظر التجوال خلال أيام عيد الفطر المبارك ضمن الإجراءات الاحترازية منعا لانتشار فيروس كورونا المستجد، وغلق المقاهي والمحلات التجارية والمولات والمطاعم ومناطق تقديم الخدمات الترفيهية، وحظر الانتقال أو التحرك على جميع الطرق من الخامسة مساء حتى السادسة صباحا، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التي يُقدرها مأمورو الضبط القضائي.

وقال حسين حبارير، رئيس مركز مدينة أخميم، إنه تم غلق مقهى مخالف لقرار الحظر بشارع شعراوي بالاشتراك مع قوات الأمن، مشيرا إلى أنه خلال المرور على المحال والمنشآت التجارية لمتابعة تفعيل قرار الحظر، تلاحظ وجود 33 شابا بمقهى مخالف لقرار الحظر بشارع شعراوي، وتم مصادرة عدد من الشيش، مشيرا إلى أنه تم غلق مقهى مخالف أيضا بقرية نيدة ومصادرة 6 شيشة و30 كرسي، وجهاز ريسيفر وجهاز راوتر نت، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأشار علي يوسف أبو عقيل، رئيس مركز ومدينة جرجا إلى القيام بحملة مرافق وإشغالات لمتابعة تنفيذ قرارات الغلق وحظر التجول وأسفرت الحملة عن ضبط 58 من المضبوطات المختلفة الأنواع وتم غلق وتشميع مقهى مخالف لقرار الحظر، وتم إزالة كشك خشب، وتحرير 4 محاضر صحة، وتحرير 4 محاضر إشغال طريق.