ضبط 132 خرقوا قرار حظر التجوال بسوهاج

ضبطت الأجهزة الأمنية في سوهاج، أمس، 132 شخصًا لخرقهم قرار حظر التجوال.

وذكر بيان صادر عن مديرية أمن سوهاج، أنَّ ذلك جاء في إطار متابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء وتوجيهات وزير الداخلية، بحظر تجوال المواطنين أو التحرك علي جميع الطرق، وتوقف وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة من الساعة 9 مساءًا حتى الساعة 6 صباحًا، وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية والخطة الشاملة المتخذة من قبل أجهزة الدولة المختلفة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتمكّنت القوات الأمنية، من ضبط 132 شخصًا بتهم خرق حظر التجوال بدائرة المديرية، ويجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المذكورين، وحررت المحاضر اللازمة بالوقائع.