صعود الدولار وتراجع اليوان على خلفية توترات أمريكية صينية

صعد الدولار الأمريكي اليوم، فيما تراجع اليوان الصيني لأدنى مستوى في نحو 9 أشهر، بعدما زاد الحذر في أسواق الصرف الأجنبي بفعل مخاوف من رد الفعل الأمريكي على قانون أمن تقترحه الصين لهونج كونج.

وانخفض الدولار بشدة الثلاثاء، إذ شجعت شهية مخاطرة قوية، المستثمرين على الإقبال على عملات عالية المخاطر.

ويراهن بعض المستثمرين على استئناف سريع للنشاط الاقتصادي في أعقاب تفشي فيروس كورونا، لكن آخرين اعربوا عن قلقهم من أن يؤدي فرض عقوبات أمريكية على الصين بسبب تعاملها مع هونج كونج إلى تدهور معنويات المخاطرة مجددا.

وزاد الدولار مقابل سلة عملات 0.1% إلى 99.146، وانخفض اليورو، الذي ارتفع بشدة يوم الثلاثاء، بنسبة 0.2% إلى 1.0961 دولار، ويترقب المستثمرون إعلان المفوضية الأوروبية تفاصيل صندوق إنقاذ مالي للتكتل.

وتقدم المفوضية الأوروبية اقتراحها بشأن صندوق للتعافي من أزمة كورونا في وقت لاحق الأربعاء، بعد رفض اقتراح فرنسي ألماني بتٍأسيس صندوق حجمه 500 مليار يورو (547.70 مليار دولار).

وسجل اليوان في المعاملات الخارجية أسوأ أداء، إذ تراجع إلى أدنى مستوى مقابل الدولار منذ سبتمبر الماضي، عندما كان النزاع التجاري بين الصين والولايات المتحدة في ذروته.

وزاد الدولار 0.4% ليسجل 7.1766 يوان، إذ لم يبتعد كثيرا عن مستوى منخفض قياسي لليوان في المعاملات الخارجية عندما لامس 7.1975 يوان مقابل الدولار في مطلع سبتمبر أيلول.

وسجل الدولار انخفاضا هامشيا مقابل الين الياباني إذ تراجع 0.1% إلى 107.49 ين في أحدث تداولات، وانخفض الجنيه الاسترليني والعملات المرتبطة بالسلع مثل الدولار الأسترالي بعدما قفزت الثلاثاء مع تحول المستثمرين إلى المزيد من الحذر.