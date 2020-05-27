الإثنين.. نتفلكس تعرض Same Kind of Different as Me

أعلنت نتفلكس عرض فيلم Same Kind of Different as Me عبر منصتها الإثنين المقبل، بطولة رينيه زيلويجر، جريج كينير، دجيمون هونسو، إخراج مايكل كيارني.

عرض الفيلم في السينما في 20 أكتوبر 2017، وكانت تكلفة إنتاجه 15 مليون دولار، وتقييمه 6.6 على موقع IMDB.

يذكر أن بطلة الفيلم رينيه زيلويجر، حصدت جائزة الأوسكار العام الجاري، عن دورها في فيلم "جودي"، الذي جسدت فيه السيرة الذاتية للممثلة والراقصة الاستعراضية جودي جارلاند.

كما حصدت جائزة الأوسكار عام 2004، عن دورها في فيلم Cold Mountain، من إخراج أنتوني مانجيلا.

وترشحت زيلويجر لجائزة جولدن جلوب 7 مرات، وحصدتها 4، وشاركت خلال مشوارها الفني في أكثر من 40 عملا بين مسلسلات وأفلام.