برلماني يشيد بمستوى الخدمة في "صدر العمرانية" لمرضى كورونا

أشاد النائب محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، بمستوى الخدمة المقدمة في مستشفى صدر العمرانية في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال فؤاد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "في القلب من الأزمات دائما ما يظهر من أبناء الوطن من يرقى لمستوى الحدث فيعمل في صمت على راحة الآخرين دون شكوى أو ضجر".

وشدد على أنه في معركة مصر ضد وباء كورونا يقف مستشفى صدر العمرانية كملاذ للمرضى، ويضرب الطاقم الطبي فيه مثال للتفاني في خدمة الوطن والسهر على راحة المرضى.

ورد مدير مستشفى الصدر محمد محمدي، على "فؤاد" بقوله "بالأصالة عن نفسي والنيابة عن الفريق الطبي لمستشفى صدر العمرانية نتوجه بخالص الشكر والتقدير للنائب المحترم الدكتور محمد فؤاد على دعمه لمنظومة الصحة بمصر بوجه عام وللعاملين بمستشفى صدر العمرانية بوجه خاص".

وتعهد مدير المستشفى أمام جموع الشعب المصري بالمضي قدما في تقديم أقصى ما يستطيع حتى خروج آخر مريض مصاب بذلك الفيروس اللعين من داخل أسوار مستشفى الصدر راجين من المولى عز وجل أن يكتب لكل المرضى الشفاء التام.