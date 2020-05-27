مديرة مستشفى العجمي: عملت 83 يوما متواصلة.. "ده دورنا كأطباء"

قالت الدكتورة مرفت السيد، مديرة مستشفى العجمي الحجر الصحي في الإسكندرية، اليوم، إنها تواصل عملها منذ 83 يومًا متصلة داخل مستشفى العجمي النموذجي للحجر الصحي لمرضى فيروس كورونا، مؤكّدة "مازالت حتى الآن أواصل عملي داخل الحجر".

وأضافت مديرة مستشفى العجمي الحجر الصحي، أنَّ "الفريق الطبي كله في معركة مع المرض والحرب لم تنته، لذلك قررت عدم العودة لبيتي إلا بعد خروج آخر مريض من المستشفى بإذن الله"، مؤكّدة أنَ ما تمر به البلاد ظرف استثنائي وواجب وطني "ده دورنا كأطباء، الأولوية فيه لكل مريض مصاب".

وتابعت: "مع بعض هنقدر نواجه هذا الوباء رغم كل الصعوبات، مش بس أهلنا ووطنا ده العالم كله هيشهد بمجهودتنا وتضحيتنا"، مبينة أنَّ "دعوات المرضى والأهالي للطاقم الطبي بتقويه وتجعله يتحمل كل الصعاب".

يُذكر أنَّ الدكتورة مرفت السيد مديرة مستشفى العجمي العام غرب الإسكندرية، لم تذهب إلى منزلها منذ بدء الحجر الصحي ولم تر زوجها وأطفالها الصغار.