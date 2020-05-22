محافظ الإسكندرية: لدينا أكثر من 133 ألف قرار إزالة نفذنا منها 9 آلاف فقط

أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن المحافظة تعد عاصمة المخالفات فى البناء.

وقال الشريف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري: "الإسكندرية عاصمة المخالفات في البناء ..من 2011 إلى 2020 كم المخالفات رهيب.. عندنا أكثر من 133 ألف قرار إزالة، تم تنفيذ 9 آلاف".

وأوضح الشريف أنه اعتباراً من يناير 2020 حتى الآن كان لدينا 1773 مخالفة وقرارا إزالة تم تنفيذ 80% منها، نحو 1402 قرار.

وأشار الشريف، إلى أن هناك في المجتمع ثقافة مخالفات البناء، مشددا على أن ذلك لم يعد يجدي نفعا مع آلية الدولة في التعامل مع هذا النوع من المخالفات.

ولفت محافظ الإسكندرية، إلى أنه شكل لجنة من أجل دراسة توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، لافتا إلى أنه من الممكن أن يقوم بوقف البناء تماما في المحافظة.