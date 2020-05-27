خلال العيد.. وصول 6 رحلات استثنائية لإعادة العالقين إلى مرسى علم

قالت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدني، إنّ مطار مرسى علم الدولي أستقبل 6 رحلات استثنائية لإعادة المصريين العالقين بالخارج، مشيرة إلى أن مطار مرسى علم الدولي استقبل رحلتين من جدة وأخرى قادمة من الرياض أول أمس، ورحلتين قادمتين من باريس وفرانكفورت أمس، ورحلة من مسقط، على أن يستقبل المطار غدا رحلة قادمة من باريس.

وأضافت المصادر أنّ الرحلات القادمة من الخارج تابعة لشركتي مصر للطيران وإير كايرو للطيران، وجرى حجز العائدين بأماكن العزل لمدة 7 أيام، وفقا لتوصيات وزارة الصحة، للتأكد من خلوهم من عدوى الإصابة بفيروس كورونا.

وكانت سلطة الطيران المدني، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، بينها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.

وكانت الحكومة المصرية أعلنت وجود تعاون مشترك بين عدة وزارات لإعادة المصريين العالقين بالخارج بسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.