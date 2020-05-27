محافظ الإسكندرية يكلف بإزالة وفض ملاهي أبو العباس المرسي

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، القيادات التنفيذية بالمحافظة بإزالة وفض ملاهي أبو العباس المرسي بمنطقة بحري التابعة لحي الجمرك، وذلك في إطارة المتابعة المستمرة للشوارع والميادين بالمحافظة ورصد تجمعات كبيرة من المواطنين خلال أيام عيد الفطر المبارك، مما يعرض حياتهم لخطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وباشرت الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، يرافقها اللواء محمد عبد الوهاب سكرتير عام المحافظة وبحضور جميع الجهات المعنية من المرافق وتجميل المدينة وغيرها من الجهات، أعمال إزالة وفض الملاهي، التي بدأت اليوم، مشددين على الجميع أنه في حالة تكرار المخالفة سيتم توقيع أقصى العقوبات اللازمة عليهم، ووجهوا المواطنين بضرورة إتباع الاجراءات الوقائية اللازمة ومنع التجمعات والحفاظ على مسافات التباعد اللازمة، حفاظا على سلامتهم وذويهم من خطر الإصابة بالفيروس.