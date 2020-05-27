لو بتحب دهب.. أسعار الإقامة في الفنادق الحاصلة على الشهادة الصحية

مع تفشي فيروس كورونا المستجد، اتخذت الحكومة المصرية العديد من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس، ولكن مع التأثر الشديد الذي تعرض له قطاع الاقتصاد، وضعت الحكومة المصرية خطة للتعايش في عدد من المجالات، وكان أهمها عودة السياحة الداخلية مع الاحتفاظ بالاشتراطات الصحية واتباع إرشادات الصحة والسلامة التي حددتها وزارة السياحة بالتعاون مع وزارة الصحة.

ويحرص الكثيرين من محبي السفر على قضاء عطلة صيفية في مدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء، حيث تم تسليم فندق واحد فقط بدهب اشتراطات السلامة والصحة تمهيدا لفتحه لاستقبال الزائرين، وترصد "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، أسعار الإقامة في فندق "تروبيل دهب" بعد حصوله على شهادة السلامة الصحية، وأسعار المواصلات لمدينة دهب، كالتالي:

سعر الإقامة في فندق تروبيل دهب

يقع فندق تروبيتل دهب أواسيز على ساحل خليج العقبة، والذي يوجد به شاطئ خاص وحمام سباحة خارجي دافئ ومركز للغوص يطل على منطقة الثقب الأزرق للغوص.

وبعد إيقاف النشاط في الفندق خلال فترة العيد، يتم فتح الحجز مرة أخرى بدءًا من 1 يونيو المقبل، إذ يبلغ سعر الإقامة بالغرفة المزدوجة للفردين 2605 جنيهات لمدة 3 ليال.

مواصلات دهب

فئة الاقتصادي: تتراوح الأسعار بين 215 و250 جنيهًا.

فئة الاقتصادي بخدمات: تتراوح الأسعار بين 265 و300 جنيه.

فئة الإيليت: تتراوح الأسعار بين 425 و460 جنيهًا مصريًا.

فئة الإيليت "دون توقف": تتراوح الأسعار بين 445 جنيهًا و500 جنيه.