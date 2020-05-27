التعليم: 230 ألف معلم يشرفون على امتحانات 770 ألف طالب بالتعليم الفني

قال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إنّه سيتم تطبيق ذات الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد، الخاصة بامتحانات الثانوية العامة على طلاب الدبلومات الفنية، خلال الامتحانات التي تبدأ السبت 25 يوليو وتستمر حتى الخميس 13 أغسطس.

وأكد مجاهد، لـ"الوطن"، أنّ نحو 770 ألف طالبة وطالبة يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية في جميع التخصصات هذا العام، بزيادة تقترب من 120 ألف طالب عن طلاب التعليم العام الذين يؤدون امتحانات الثانوية العامة، ما يتطلب مجهودات كبيرة لتحقيق نسب أمان مرتفعة للطلاب والمعلمين والإداريين، وتوفير مناخ مناسب لهم حتى يستطيعوا القيام بالدور المنوط بهم.

وأضاف نائب الوزير، أنّ أعداد الطلاب في كل لجنة امتحانية ستكون 14 طالبا فقط، مع الحفاظ على المسافات الآمنة بين المقاعد، وتوفير سبل الوقاية من فيروس كورونا المستجد التي أقرتها الدولة، من توفير كمامة لكل طالب، وأجهزة قياس درجات الحرارة، والتأكد من سلامة الطلاب قبل دخول اللجان، مشيرا الى إمكانية تأجيل الطالب لامتحاناته إلى العام المقبل والحصول على الدرجة الفعلية.

ولفت إلى زيادة أعداد المراقبين ومقدري الدرجات والمشرفين والعاملين في الكنترولات ولجان تقدير الدرجات لـ230 ألف معلم، وتوزيعهم بشكل جيد بما يحفظ سلامتهم وقدرتهم على المتابعة الجيدة للطلاب.