تحرير 450 محضرا لمواطنين وأصحاب محال خالفوا الحظر في شبرا الخيمة

أكّد الدكتور بكر عبدالمنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة بالقليوبية، تكثيف العمل خلال أيام عيد الفطر المبارك بنطاق الحي لرفع تراكمات القمامة المنتشرة بالشوارع والتجمعات، مشيرًا إلى أنَّه تمّ رفع 2000 طن تراكمات قمامة بالشوارع بواسطة عمال النظافة ومعدات الحي، ونقلها للمحطة الوسيطة تمهيدا لنقلها للمدفن الرئيسي.

وأضاف رئيس حي شرق شبرا الخيمة، في تصريحات صحفية، أنَّه تمّ أيضًا تكثيف حملات متابعة تنفيذ قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن فرض حظر التجوال من الساعة الـ 5 مساء وحتى السادسة صباحا، بالتنسيق مع رجال الشرطة.

وأشار إلى أنَّه تمّ تحرير 35 محضرا للمحال المخالفة لقرار الحظر، فضلًا عن تحرير 415 محضرًا للمواطنين الذين اخترقوا الحظر، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.