تعقيم المناطق السكنية عقب دفن جثمان حالة متوفاة بكورونا بالغربية (صور)

كلف مديرية الصحة بمحافظة الغربية، اليوم، مدير الإدارة الصحية بمركز السنطة، بشن حملات تطهير وتعقيم المناطق السكنية بقرية مسهلة بمركز السنطة، عقب الانتهاء من إجراءات دفن جثمان حالة متوفاة بعدوى كورونا بمقابر عائلتها بوسط القريه المذكورة حفاظا على أرواح المواطنين.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، باتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للوقاية من أخطار تفشي وباء كورونا بموجب منع التجمعات والتكدسات لتأمين أرواح وحياة المواطنين.

وكان مسؤولو الوحدة المحلية لـ"مسهلة" نظموا حملة تطهير وتعقيم بقرية المنشأة الكبرى بالتزامن مع استقبال حالة وفاة لمسن بفيروس كورونا المستجد،عقب وفاتها بعد حويلها حولت من مستشفى حميات زفتى.

وتمّ تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية قبل وبعد دفن الجثمان بقرية المنشأة الكبرى، اليوم الأربعاء بمقابر القرية مسقط رأس أسرة المتوفى.

وتولى متخصصون أعمال رش وتعقيم قرية الضحية ومنطقة المقابر اليوم، كإجراء احترازي ووقائي كما اقتصرت الجنازة على أهل المتوفى فقط حفاظَا على أرواح المواطنين.