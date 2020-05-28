توثيق التوكيلات العامة في الشهر العقاري يبدأ الاثنين المقبل

تبدأ مكاتب الشهر العقاري والتوثيق، تقديم خدماتها للمواطنين، اعتبارا من السبت المقبل، فيما سيتم تفعيل خدمتي توثيق التوكيلات العامة، سواء كان توكيل رسمي عام أو توكيل رسمي عام في القضايا، بجميع مكاتب ومأموريات الشهر العقاري على مستوى الجمهورية، اعتبارا من 1 يونيو المقبل.

وأكدت مصادر بوزارة العدل، أنه لن يتم السماح للموظفين والمترددين على مكاتب الشهر العقاري بالدخول، دون ارتداء الكمامة واتخاذ الإجراءات الصحية الاحترازية اللازمة لحماية العاملين والمتعاملين، لافتا إلى أنه سيتم تعليق لافتة تتضمن ضرورة ارتداء العاملين والمتعاملين الكمامات الطبية، وحظر نزعها داخل مكاتب وفروع التوثيق.

وحدد الكتاب الدوري لوزارة العدل، رقم 158 لسنة 2020، والكتاب الدوري رقم 152 لسنة 2020، الخدمات التي سيقدمها الشهر العقاري، وهي "إثبات التاريخ للمحررات، التصديق على الدفاتر التجارية، محضر إيداع وصية مغلقة، محضر فتح وصية مغلقة، التوكيل الخاص بصرف المعاش، والإقرارات، والتوكيلات الخاصة بكل أنواعها، وعقود بيع السيارات"، إضافة إلى الخدمات المضافة مؤخرا بقرار وزير العدل، وهي توثيق التوكيلات العامة، سواء كان توكيل رسمي عام أو توكيل رسمي عام في القضايا.