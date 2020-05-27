محافظ الوادي الجديد: 11 منطقة في 4 مراكز بها إصابات بكورونا

كشف اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، مواقع ومناطق الحالات الإيجابية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، موضحًا أنها تشمل 11 منطقة في 4 مراكز إدارية بالمحافظة.

وأكد "الزملوط"، ظهور الحالات الإيجابية في 4 مراكز هي: "الخارجة – الداخلة – باريس- بلاط"، وذلك في مناطق: "(مدينة الخارجة) بمركز الخارجة، (موط – الهنداو – القصر – بدخلو – الراشدة - الشيخ والي- أسمنت – عزب القصر) بمركز الداخلة، (جورمشين 7) بمركز باريس، مدينة بلاط بمركز بلاط".

وأشار إلى تخصيص رقمين هما (2936467 -2929038) عند الشعور بأي أعراض مرضية لفيروس كورونا، مطالبًا المواطنين المخالطين لوافدين من خارج المحافظة (ضيف أو أحد أفراد الأسرة قادم من خارج المحافظة) الالتزام بالعزل المنزلي لمدة 14 يومًا لحين التأكد من سلامتهم.

وأكد أنه جري تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بالفيروس بواقع حالة في مركز الخارجة، وأخرى في مركز الداخلة، وأخيرة في مركز بلاط أمس الثلاثاء، ليصبح إجمالي الإصابات بالفيروس 51 حالة دون حساب حالات الوفاة، بينما سجلت المحافظة حالة وفاة جديدة لسيدة تبلغ من العمر 53 سنة، ليصبح إجمالي الوفيات بالفيروس 8 حالات.

وأضاف "الزملوط"، أن المحافظة شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في حالات التعافي والتي وصلت إلى 31 حالة، كما انتهت مدة العزل المنزلي لـ5 مواطنين من المخالطين للمصابين ومتابعتهم من خلال فرق الطب الوقائي، مبينا أن الحالات الإيجابية الجديدة التي جرى تسجيلها من المخالطين للمصابين، ولا توجد حالات لم يجر تحديد مصدر إصابتها.