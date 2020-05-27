ضبط 4 محاولات تهريب مواد مخدرة داخل طرود بريدية بمطار القاهرة

تمكنت إدارة الجمارك العامة للطرود البريدية بقرية البضائع بمطار القاهرة الدولي، برئاسة شريف حبيب بالتنسيق مع مباحث مكافحة المخدرات والبحث الجنائي من ضبط 4 محاولات تهريب لمواد مخدرة، ممنوع حيازتها أو تصديرها أو استيرادها أو تداولها، وذلك داخل 4 طرود واردة من الإمارات و كندا والبحرين.

في المحاولة الأولى وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الطرود الواردة بجمرك البريد السريع برئاسة عبدالمنعم أحمد مدير الجمرك، وبناء على مذكرة مشتركة من إدارة الجمرك وإدارة المكافحة ومباحث المخدرات والبحث الجنائي بالاشتباه في مشمول ببوليصة الشحن واردة من كندا، وهو عبارة عن كتالوج، حيث تم تشكيل لجنة جمركية لفتح الطرد فتبين أن بداخله 140 جراما من جوهر الحشيش المخدر.

واشتبه ياسر شاهين مأمور الحركة، في المحاولة الثانية، في مشمول بوليصة الشحن الوارد من الشارقة على الخطوط الجوية الإماراتية ومشمولها عبارة عن ملابس، وذلك أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الطرود البريدية الواردة بجمرك بريد فيدكس برئاسي سلوى محمد مدير الجمرك، وبفتح الطرد تبين وجود أكياس بها 240 جراما من الماريجوانا المخدر. وفي المحاولة الثالثة وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الطرود الوارة بجمرك D H L برئاسه عبير السيد مدير الجمرك تم الإشتباه فى مشمول بوليصة الشحن وهو عبارة عن فلتر وارد من كندا ،وتم تشكيل لجنة جمركية من لمعاينة الطرد فتبين أن بداخله 500 جرام من الماريجونا المخدر .

وفي المحاولة الرابعة تم الإشتباه فى مشمول بوليصة شحن وهو عبارة عن أكياس مأكولات وشيكولاته واردة من البحرين ، وبالمعاينة الفعلية للطرد من نفس اللجنة تبين أن بداخله لفافة بها 30 جرام من مخدر الماريجوانا .

قرر طارق خلف رئيس الإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 4 محاضر ضبط وتحريز المضبوطات وإخطار الجهات المختصة .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كل محاولات التهرب الجمركي.